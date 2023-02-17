Товарищеские матчи
17.02.2023, FT 1 : 2
Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 15:22 | Обновлено 17 февраля 2023, 16:06
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Ингулец на сборе проиграл польскому клубу, за который играет Фаворов
Денис еще и забил победный гол
17 февраля 2023, 15:22 | Обновлено 17 февраля 2023, 16:06
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В пятницу, 17 февраля, состоялся товарищеский матч между украинским клубом «Ингулец» и польской командой «Вечиста» из Кракова.
Украинский клуб проиграл со счетом 1:2, в конце второго тайма пенальти реализовал Александр Козак.
«Вечиста» Краков – клуб из четвертого дивизиона Польши, за который играет украинец Денис Фаворов. Он забил победный гол.
Контрольный матч
«Ингулец» – «Вечиста» Краков – 1:2
Голы: Козак (пенальти 88) – Кума (29), Фаворов (59).
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