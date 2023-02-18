В пятницу, 17 февраля, состоялся товарищеский матч между луганским клубом «Заря» и латвийской командой «Рига». Игра завершилась поражением украинского клуба со счетом 2:4.

Товарищеский матч. 17 февраля

«Заря» – «Рига» – 2:4



Голы: автогол Бабец 26, Русин 90 – Дабро 47, Аурелио 67, Регза 76, Дьянь 85

Стартовый состав «Зари»: Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Илья Гулько, Арсений Батагов, Дмитрий Мышнев, Сергей Булеца, Игорь Кирюханцев, Назарий Русин, Денис Антюх.