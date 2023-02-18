Заря – Рига – 2:4. Автогол, 2 штанги, куча сейвов и топ-удар Русина. Видео
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В пятницу, 17 февраля, состоялся товарищеский матч между луганским клубом «Заря» и латвийской командой «Рига». Игра завершилась поражением украинского клуба со счетом 2:4.
Товарищеский матч. 17 февраля
«Заря» – «Рига» – 2:4
Голы: автогол Бабец 26, Русин 90 – Дабро 47, Аурелио 67, Регза 76, Дьянь 85
Стартовый состав «Зари»: Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Илья Гулько, Арсений Батагов, Дмитрий Мышнев, Сергей Булеца, Игорь Кирюханцев, Назарий Русин, Денис Антюх.
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