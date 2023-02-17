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Заря
17.02.2023 16:30 - : -
Рига
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 08:33 |
63
0

Заря – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

17 февраля 2023, 08:33 |
63
0
Заря – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Сегодня, 17 февраля, луганская «Заря» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет контрольный матч против латвийской «Риги». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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