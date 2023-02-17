Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 08:33 |
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Заря – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
17 февраля 2023, 08:33 |
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Сегодня, 17 февраля, луганская «Заря» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет контрольный матч против латвийской «Риги». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по Киеву.
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