Заря пропустила четыре мяча от Риги в контрольном матче на сборе в Турции
Игра закончилась поражением луганчан
Луганская «Заря» провела заключительную совместную тренировку на турецком сборе. Соперником «черно-белых» стал латвийский футбольный клуб «Рига». Игра закончилась поражением луганчан.
Контрольный матч
«Заря» – «Рига» – 2:4
Голы: автогол Бабец 26, Русин 90 – Дабро 47, Аурелио 67, Регза 76, Дьянь 85
Стартовый состав «Зари»: Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Илья Гулько, Арсений Батагов, Дмитрий Мышнев, Сергей Булеца, Игорь Кирюханцев, Назарий Русин, Денис Антюх.
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