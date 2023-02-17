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Товарищеские матчи
Заря
17.02.2023, FT 2 : 4
Рига
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Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 19:50 | Обновлено 17 февраля 2023, 19:53
261
0

Заря пропустила четыре мяча от Риги в контрольном матче на сборе в Турции

Игра закончилась поражением луганчан

17 февраля 2023, 19:50 | Обновлено 17 февраля 2023, 19:53
261
0
Заря пропустила четыре мяча от Риги в контрольном матче на сборе в Турции
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» провела заключительную совместную тренировку на турецком сборе. Соперником «черно-белых» стал латвийский футбольный клуб «Рига». Игра закончилась поражением луганчан.

Контрольный матч

«Заря» – «Рига» – 2:4
Голы: автогол Бабец 26, Русин 90 – Дабро 47, Аурелио 67, Регза 76, Дьянь 85

Стартовый состав «Зари»: Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Илья Гулько, Арсений Батагов, Дмитрий Мышнев, Сергей Булеца, Игорь Кирюханцев, Назарий Русин, Денис Антюх.

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товарищеские матчи Рига Заря Луганск учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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