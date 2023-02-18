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18 февраля 2023, 01:56 | Обновлено 18 февраля 2023, 02:38
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Вулверхэмптон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Илья Забарный все еще восстанавливается, а команда тем временем решает насущные проблемы

18 февраля 2023, 01:56 | Обновлено 18 февраля 2023, 02:38
10
0
Вулверхэмптон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 февраля, в Вулвергемптоне на стадионе «Молинью» состоится двадцать четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Вулверхэмптон» и «Борнмут». Стартовый свисток рефери Майкла Сэйлсбери прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Вулверхэмптон


Несколькими сезонами ранее «Вулверхэмптон» согласился на интересный эксперимент, начав продвигать «португальский» вектор развития с привлечением представителей этой страны как в состав основной команды, так и на тренерский пост. Финансовые вложения при этом никогда не ограничивали полета фантазий Нуну Эшпириту Санту, и он работал до тех пор, пока по итогам сезона-2020/21 его коллектив не занял 13 строчку в турнирной таблице. В последствии команда подхватывал Бруну Лаже, однако с первой попытки лишь подвел ее ближе к экватору, а в начале текущего сезона показал неудачный период подготовки и начало кампании.

Как итог, транзитом через Стива Девиса, который также звезд с неба не хватал, бразды правления перешли к испанцу Хулену Лопетеги, до последнего старавшемуся избежать назначения на должность до начала чемпионата мира-2022 в Катаре, дабы как следует познакомиться с коллективом. Как итог, уже по первым достижениями «волков» под его руководством стало понятно, что опытный наставник что-то знал. «Вулверхэмптон» начала с победы над «Эвертоном» (2:1), за счет которой поднялся из зоны вылета, но тяжелый календарь не дал поддержать необходимый темп. Поражения от «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии были логичными результатами, а вот разгром «красных» в чемпионате (3:0) – нет. На фоне сенсационного успеха «волки» «загрызли» еще и «Саутгемптон» на прошлых выходных (2:1), поэтому сейчас они на ходу.

Борнмут


При всем желании, говорить в подобном оптимистичном ключе о «Борнмуте» точно не получится. Команда начинала сезон под руководством Скотта Паркера, который вывел ее из Чемпионшипа, после чего надеялся реабилитироваться за неудачи с прошлыми коллективами в Премьер-лиге, однако игра просто не пошла. И вот с тех пор, с последних дней летней кампании, Гари О’Нил пытается сделать все возможное и невозможное, чтобы «вишни» наконец-то начали показывать хоть сколько-нибудь приемлемый уровень футбола.

Интересно, что у 39-летнего специалиста это получается, на данный момент, далеко не лучшим образом, хотя испытательный срок в 90 дней до начала чемпионата мира-2022 он прошел еще в более-менее приличном темпе. Неизвестно, чем конкретно занимался «Борнмут», пока проходило мировое первенство в Катаре, однако после его завершения клуб из графства Дорсет выглядит безутешным. Ни одной победы, вылеты из обоих Кубков и всего два набранных балла в чемпионате – для отрезка в девять сыгранных матчей данный результаты выглядят приговором команде. И это при том, что она нашла деньги для усиления в трансферное окно. В том числе – 22,7 млн евро на защитника Илью Забарного, который пропустит и предстоящую игру команды из-за травмы. А ведь предпоследнее место в таблице фанатам душу точно не греет.

Ориентировочные составы


«Вулверхэмптон»: Са – Буэно, Килман, Доусон, Семеду – Гомеш, Невеш, Нунеш – Кунья, Хименес, Адама.

«Борнмут»: Траверс – Земура, Сенеси, Стивенс, Смит – Тавернье, Лерма, Биллинг, Уаттара – Траоре – Соланке.

Не сыграют: Чикинью, Калайджич, Лемина, Траоре, Хван, Поденсе – Брукс, Келли, Станислас, Кук, Забарный.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева добудут победу. Нашей ставкой будет позиция – Фора (-1). «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.23 по линии Parimatch.

18 февраля, суббота

«Вулверхэмптон» – «Борнмут»
Вулвергемптон. «Молинью». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Майкла Сэйлсбери (Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Вулверхэмптон Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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