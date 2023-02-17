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Чемпионат Франции
Осер
17.02.2023, FT 2 : 1
Лион
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Франция
17 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 18 февраля 2023, 00:59
59
0

Лига 1. Лион на выезде проиграл Осеру

Стартовал 24-й тур чемпионата Франции

17 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 18 февраля 2023, 00:59
59
0
Лига 1. Лион на выезде проиграл Осеру
ФК Осер

Сегодня, 17 февраля матчем «Осер» – «Лион» стартовал 24-й тур французской Лиги 1. Один из главных аутсайдеров чемпионата неожиданно одержал волевую победу, которая стала для команды лишь четвертой в нынешнем сезоне Лиги 1.

«Осер» – «Лион» – 2:1
Голы: Перрен 50, Жубал 53 – Мусса Дембеле 36

«Осер» благодаря этой победе набрал 18 очков и догнал в турнирной таблице Лиги 1 «Аяччо» и «Страсбург». «Лион» с 35 баллами остался девятым.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Юбаль (Осер).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Гаэтан Перрен (Осер).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дембеле (Лион).
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Осер Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Sport.ua
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