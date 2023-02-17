Сегодня, 17 февраля матчем «Осер» – «Лион» стартовал 24-й тур французской Лиги 1. Один из главных аутсайдеров чемпионата неожиданно одержал волевую победу, которая стала для команды лишь четвертой в нынешнем сезоне Лиги 1.

«Осер» – «Лион» – 2:1

Голы: Перрен 50, Жубал 53 – Мусса Дембеле 36

«Осер» благодаря этой победе набрал 18 очков и догнал в турнирной таблице Лиги 1 «Аяччо» и «Страсбург». «Лион» с 35 баллами остался девятым.