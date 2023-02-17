Франция17 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 18 февраля 2023, 00:59
59
0
Лига 1. Лион на выезде проиграл Осеру
Стартовал 24-й тур чемпионата Франции
17 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 18 февраля 2023, 00:59
59
0
Сегодня, 17 февраля матчем «Осер» – «Лион» стартовал 24-й тур французской Лиги 1. Один из главных аутсайдеров чемпионата неожиданно одержал волевую победу, которая стала для команды лишь четвертой в нынешнем сезоне Лиги 1.
«Осер» – «Лион» – 2:1
Голы: Перрен 50, Жубал 53 – Мусса Дембеле 36
«Осер» благодаря этой победе набрал 18 очков и догнал в турнирной таблице Лиги 1 «Аяччо» и «Страсбург». «Лион» с 35 баллами остался девятым.
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Юбаль (Осер).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Гаэтан Перрен (Осер).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дембеле (Лион).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 февраля 2023, 23:11 0
Бельгийский голкипер восстановился после травмы
Биатлон | 17 февраля 2023, 08:30 7
Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»
Футбол | 17.02.2023, 21:31
Футбол | 17.02.2023, 10:30
Футбол | 17.02.2023, 12:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.02.2023, 14:11 13
16.02.2023, 10:30 1
16.02.2023, 07:33 2
16.02.2023, 16:50 24
17.02.2023, 16:47 10
Футбол
16.02.2023, 16:25 12
16.02.2023, 21:52