17 февраля на «Стад де Аббе-Дешам» пройдет матч 24-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Осер» встретится с «Лионом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Осер



Команда на стыке веков выдала отличный отрезок, взяв единственное в истории чемпионство, завоевала несколько раз кубки и дошли до полуфинала Кубка УЕФА. Но, с другой стороны, не стоит забывать, что на данный момент бургундцы - это коллектив, что с трудом, с 3-го места Лиги 2 и через стыковые поединки, вернулся в элиту. Изначально подопечные Кристоффа Пелиссье рассматривались как аутсайдеры, и не смогли чем-то особенно удивить. Мало побед, мизерное количество очков, и соответствующие шансы на выживание. В 2023-м году вообще что-то получалось в кубке, и то там все закончилось 2-3 дома с Родезом. С ноября в чемпионате была серия поражений из 7 туров кряду, и только с Реймсом, уже в феврале, сыграли 0-0. И даже со слабым Анжером все закончилось в прошлом туре только 1-1.

Лион



Клуб не может не быть амбициозен, уж очень недавно именно он был силой №1 во Франции, штампуя титулы. Сейчас актуальной задачей считается место в тройке лидеров и право сыграть в Лиге чемпионов. Прошлый сезон Питер Бос провалил, но поначалу оставил за собой пост - только для того, чтобы быть уволен осенью. Впрочем, и при Лоране Блане достаточно долго приходилось ждать какого-то прогресса. Сейчас ткачи прошли в кубке очередного непростого соперника, Лилля (по пенальти после 2-2). И с конца января прибавил в Лиге 1, победив Аяччо с Труа в гостях при ничьей с Брестом дома. Получилось разобраться и с Лансом. Героем победы стал Шерки, что сначала ассистировал Ляказетту, а потом и сам оформил итоговые 2-1.

Статистика личных встреч



У Лиона 3 победы кряду. Была пауза в десятилетие, но в августе ткачи поприветствовали новичка, выиграв у него дома 2-1.

Прогноз



Букмекерские конторы считают, что набравший форму Лион выиграет снова. Согласимся с ними - ставим на победу ткачей с коэффициентом - 1,79 по Parimatch.