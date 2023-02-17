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Испания
17 февраля 2023, 23:11 | Обновлено 17 февраля 2023, 23:14
514
0

Лунин вернется в запас. Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа

Бельгийский голкипер восстановился после травмы

17 февраля 2023, 23:11 | Обновлено 17 февраля 2023, 23:14
514
0
Лунин вернется в запас. Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Завтра, 18 февраля «Реал» Мадрид в 22-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Осасуной». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сегодня на предматчевой пресс-конференции сообщил о том, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа восстановился после травмы и завтра вернется в основу команды.

Напомним, Куртуа повредил мышцы левой ноги 5 февраля перед матчем Ла Лиги против «Мальорки» и пропустил 4 последних матча «Реала»: 2 в Ла Лиге и 2 – на Клубном ЧМ. В них ворота «Реала» защищал украинец Андрей Лунин.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Карло Анчелотти Ла Лига Осасуна травма
Источник ФК Реал Мадрид
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