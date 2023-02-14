Еще один шанс для Лунина. Куртуа не готов сыграть с Эльче

Наставник «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что в ближайшем поединке чемпионата Испании не сыграют голкипер Тибо Куртуа и полузащитник Тони Кроос.

«Куртуа и Кроос не сыграют. Милитао и Лукас Васкес возвращаются. Также сыграет Родриго, он заменит Винисиуса Жуниора». Азар тренировался в четверг, но у него проблема с коленом. Я разговаривал с ним, но ни к одному из игроков нет особого отношения, – сказал итальянский наставник.

Также Анчелотти добавил, что Куртуа будет готов к субботнему матчу против «Осасуны».

Таким образом, место в воротах «Реала», скорее всего, снова займет украинец Андрей Лунин. 24-летний голкипер недавно сыграл за «сливочных» на Клубном чемпионате мира – в полуфинале и финале. Всего в этом сезоне Лунин сыграл 10 поединков за «Реал» во всех турнирах.

Поединок «Реал» – «Эльче» состоится в среду, 15 февраля, в Мадриде.