Коноплянка отличился ассистом в чемпионате Польши

Сегодня «Краковия» Евгения Коноплянки в 21-м туре польской Экстракласы дома принимает «Сталь Мьелец».

Коноплянка остался в запасе своей команды на матч, что, вероятно, связано с повреждением, которое он получил неделю назад. Однако в перерыве украинский полузащитник вышел на замену, и уже спустя минуту отличился голевой передачей на Отара Калабадзе – 1:1.

Это второй ассист Коноплянки в 16 матчах нынешнего сезона при 3 забитых голах. Ранее сообщалось о том, что Коноплянка будет вызван в сборную Украины на матч против Англии.