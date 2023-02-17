Коноплянка отличился ассистом в чемпионате Польши
Результативное действие спустя минуту после выхода на замену
Сегодня «Краковия» Евгения Коноплянки в 21-м туре польской Экстракласы дома принимает «Сталь Мьелец».
Коноплянка остался в запасе своей команды на матч, что, вероятно, связано с повреждением, которое он получил неделю назад. Однако в перерыве украинский полузащитник вышел на замену, и уже спустя минуту отличился голевой передачей на Отара Калабадзе – 1:1.
Это второй ассист Коноплянки в 16 матчах нынешнего сезона при 3 забитых голах. Ранее сообщалось о том, что Коноплянка будет вызван в сборную Украины на матч против Англии.
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