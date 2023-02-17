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  4. Коноплянка отличился ассистом в чемпионате Польши
Польша
17 февраля 2023, 20:40 | Обновлено 17 февраля 2023, 22:11
685
3

Коноплянка отличился ассистом в чемпионате Польши

Результативное действие спустя минуту после выхода на замену

17 февраля 2023, 20:40 | Обновлено 17 февраля 2023, 22:11
685
3
Коноплянка отличился ассистом в чемпионате Польши
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Сегодня «Краковия» Евгения Коноплянки в 21-м туре польской Экстракласы дома принимает «Сталь Мьелец».

Коноплянка остался в запасе своей команды на матч, что, вероятно, связано с повреждением, которое он получил неделю назад. Однако в перерыве украинский полузащитник вышел на замену, и уже спустя минуту отличился голевой передачей на Отара Калабадзе – 1:1.

Это второй ассист Коноплянки в 16 матчах нынешнего сезона при 3 забитых голах. Ранее сообщалось о том, что Коноплянка будет вызван в сборную Украины на матч против Англии.

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Источник: Ротань вызовет Коноплянку и Буяльского на матч с Англией
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Евгений Коноплянка чемпионат Польши по футболу Краковия Сталь Мелец
Источник Sport.ua
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zzg77
Конечно в сборную, Коно круче Мудрика! 
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+2
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avk2307
Надо приглядеться и может обратно в УПЛ
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