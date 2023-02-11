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Польша
11 февраля 2023, 12:24 | Обновлено 11 февраля 2023, 12:57
265
0

Коноплянка получил травму на тренировке Краковии

Сроки восстановления пока не известны

11 февраля 2023, 12:24 | Обновлено 11 февраля 2023, 12:57
265
0
Коноплянка получил травму на тренировке Краковии
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Украинский полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка получил травму на тренировке. Об этом сообщил главный тренер команды Яцек Зелиньски:

«Коноплянке сделают МРТ. Он получил травму во время игры на тренировке 9 февраля».

Сроки восстановления Коноплянки пока что не известны. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 1 ассист в 15 матчах за «Краковию». Ранее 33-летний украинец провалил матч против «Короны».

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Евгений Коноплянка Краковия травма
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