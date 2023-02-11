Польша11 февраля 2023, 12:24 | Обновлено 11 февраля 2023, 12:57
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Коноплянка получил травму на тренировке Краковии
Сроки восстановления пока не известны
11 февраля 2023, 12:24 | Обновлено 11 февраля 2023, 12:57
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Украинский полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка получил травму на тренировке. Об этом сообщил главный тренер команды Яцек Зелиньски:
«Коноплянке сделают МРТ. Он получил травму во время игры на тренировке 9 февраля».
Сроки восстановления Коноплянки пока что не известны. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 1 ассист в 15 матчах за «Краковию». Ранее 33-летний украинец провалил матч против «Короны».
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