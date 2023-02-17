Теперь будет с эскортом. Экс-вингер Шахтера переходит в Виторию

31-летний правый вингер Веллингтон Нем, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», договорился о сотрудничестве с клубом бразильской Серии С «Витория» Салвадор.

По данным бразильских СМИ, Веллингтон Нем уже зарегистрирован как игрок «Витории» в базе тамошней конфедерации футбола, хотя сам клуб из Салвадора пока еще официально об этом не сообщил.

Веллингтон Нем пребывал в статусе свободного агента с июля минувшего года, после того как расторг контракт с португальской «Арокой».

Примечательно, что несколько дней назад сообщалось, что «Витория» начала сотрудничество с одной из крупнейших в Бразилии компанией, занимающейся предоставлением эскорт-услуг. Представители «Витории» тогда заявили, что этот рекламный контракт стал крупнейшим с финансовой точки зрения за всю 123-летнюю историю существования клуба.