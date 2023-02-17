Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Теперь будет с эскортом. Экс-вингер Шахтера переходит в Виторию
Бразилия
17 февраля 2023, 10:53 |
785
0

Теперь будет с эскортом. Экс-вингер Шахтера переходит в Виторию

Веллингтон Нем более полугода не мог найти себе новую команду

17 февраля 2023, 10:53 |
785
0
Теперь будет с эскортом. Экс-вингер Шахтера переходит в Виторию
Instagram. Веллингтон Нем

31-летний правый вингер Веллингтон Нем, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», договорился о сотрудничестве с клубом бразильской Серии С «Витория» Салвадор.

По данным бразильских СМИ, Веллингтон Нем уже зарегистрирован как игрок «Витории» в базе тамошней конфедерации футбола, хотя сам клуб из Салвадора пока еще официально об этом не сообщил.

Веллингтон Нем пребывал в статусе свободного агента с июля минувшего года, после того как расторг контракт с португальской «Арокой».

Примечательно, что несколько дней назад сообщалось, что «Витория» начала сотрудничество с одной из крупнейших в Бразилии компанией, занимающейся предоставлением эскорт-услуг. Представители «Витории» тогда заявили, что этот рекламный контракт стал крупнейшим с финансовой точки зрения за всю 123-летнюю историю существования клуба.

По теме:
Шахтер сделал предложение по левому защитнику, играющему у Реброва
18 секунд изменили историю. Барселона подпишет героя трансферного дедлайна
Источник: Львов собирается подписать защитника из Буркина-Фасо
Веллингтон Нем Витория Салвадор трансферы
Источник Futebol Bahiano
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
Футбол | 16 февраля 2023, 11:05 31
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ

Лондонский клуб проиграл первый матч 1/8 финала ЛЧ «Боруссии Д» со счетом 0:1

Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче
Футбол | 16 февраля 2023, 21:39 43
Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче
Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче

Команда Игоря Йовичевича приятно удивила реализацией в первом тайме

Цена вопроса – около 5 млрд фунтов. Катарцы готовятся купить Ман Юнайтед
Футбол | 17.02.2023, 05:05
Цена вопроса – около 5 млрд фунтов. Катарцы готовятся купить Ман Юнайтед
Цена вопроса – около 5 млрд фунтов. Катарцы готовятся купить Ман Юнайтед
Журналист: СБУ проводит обыск в УАФ
Футбол | 16.02.2023, 19:20
Журналист: СБУ проводит обыск в УАФ
Журналист: СБУ проводит обыск в УАФ
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы заслужили забить Ренну больше»
Футбол | 17.02.2023, 04:43
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы заслужили забить Ренну больше»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы заслужили забить Ренну больше»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
15.02.2023, 23:57 61
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
16.02.2023, 04:30 7
Биатлон
Еще четыре страны будут бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян
Еще четыре страны будут бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян
15.02.2023, 09:28 3
Бокс
Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
15.02.2023, 11:08 19
Футбол
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
15.02.2023, 23:31 21
Футбол
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
15.02.2023, 14:35 8
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
16.02.2023, 14:35 11
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности