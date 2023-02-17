Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 07:55 |
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Ингулец – Дила – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
17 февраля 2023, 07:55 |
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«Ингулец» в Турции на предсезонном сборе померился силами с грузинской командой «Дила» из Гори.
Встреча победителя не определила – ничья 1:1. В составе «Ингульца» под занавес первого тайма отличился Максим Ковалев, который реализовал пенальти.
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