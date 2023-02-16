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Товарищеские матчи
Ингулец
16.02.2023, FT 1 : 1
Дила
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Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 17:15 | Обновлено 16 февраля 2023, 17:21
176
0

Ингулец на турецком сборе сыграл вничью с соперником из Грузии

Команда из Петрово провела очередной спарринг

16 февраля 2023, 17:15 | Обновлено 16 февраля 2023, 17:21
176
0
Ингулец на турецком сборе сыграл вничью с соперником из Грузии
ФК Ингулец Петрово

Петровский «Ингулец» в Турции на предсезонном сборе померился силами с грузинской командой «Дила» из Гори.

Встреча победителя не определила – ничья 1:1. В составе «Ингульца» под занавес первого тайма отличился Максим Ковалев, который реализовал пенальти.

Товарищеский матч

«Ингулец» – «Дила» Гори, Грузия – 1:1

Гол у «Ингульца»: Ковалев (с пенальти).

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Ингулец Дила контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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