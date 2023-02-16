Украина. Премьер лига16 февраля 2023, 17:15 | Обновлено 16 февраля 2023, 17:21
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Ингулец на турецком сборе сыграл вничью с соперником из Грузии
Команда из Петрово провела очередной спарринг
16 февраля 2023, 17:15 | Обновлено 16 февраля 2023, 17:21
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Петровский «Ингулец» в Турции на предсезонном сборе померился силами с грузинской командой «Дила» из Гори.
Встреча победителя не определила – ничья 1:1. В составе «Ингульца» под занавес первого тайма отличился Максим Ковалев, который реализовал пенальти.
Товарищеский матч
«Ингулец» – «Дила» Гори, Грузия – 1:1
Гол у «Ингульца»: Ковалев (с пенальти).
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