Петровский «Ингулец» в Турции на предсезонном сборе померился силами с грузинской командой «Дила» из Гори.

Встреча победителя не определила – ничья 1:1. В составе «Ингульца» под занавес первого тайма отличился Максим Ковалев, который реализовал пенальти.

Товарищеский матч

«Ингулец» – «Дила» Гори, Грузия – 1:1

Гол у «Ингульца»: Ковалев (с пенальти).