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Товарищеские матчи
Ингулец
16.02.2023, FT 1 : 1
Дила
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 16 февраля 2023, 15:18
34
0

Ингулец – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча

16 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 16 февраля 2023, 15:18
34
0
Ингулец – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

Команда УПЛ «Ингулец» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Дила» (Грузия). Начало матча – 16 февраля в 13:00 по Киеву.

Ингулец – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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