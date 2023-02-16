Украина. Премьер лига16 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 16 февраля 2023, 15:18
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Ингулец – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча
16 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 16 февраля 2023, 15:18
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Команда УПЛ «Ингулец» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Дила» (Грузия). Начало матча – 16 февраля в 13:00 по Киеву.
Ингулец – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
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