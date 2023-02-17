Маркус РЭШФОРД: «Это похоже на поражение»

Форвард клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился эмоциями от игры с «Барселоной» (2:2) в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

«Это похоже на поражение. Я думаю, что мы хорошо справились, вернувшись в игру. Первый тайм, вероятно, был в пользу каталонцев, но мы сохраняли спокойствие и пытались создавать моменты, когда могли.

«МЮ» забил два хороших гола и пытался сохранить контроль над результатом. У «Барселоны» много отличных игроков, и если дать им время на владение мячом, они найдут пространство. Надеюсь, через неделю будет еще одна хорошая игра, а мы сделаем еще один шаг вперед», — признался Рэшфорда.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» состоится в Англии через неделю, 23 февраля.