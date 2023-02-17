Лига Европы17 февраля 2023, 03:10 | Обновлено 17 февраля 2023, 03:32
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Шанс на признание. Крыськив среди претендентов на игрока недели в ЛЕ
Хавбек «Шахтера» провел хороший матч против «Ренна»
17 февраля 2023, 03:10 | Обновлено 17 февраля 2023, 03:32
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Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив решением УЕФА вошел в число номинантов на звание лучшего игрока первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. «Горняки», напомним, встречались в Варшаве с французским «Ренном» и одержали победу со счетом 2:1.
В список претендентов, помимо Крыськива, вошли Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Аксель Дисаси («Монако») и Лукас Окампос («Севилья»).
Лучший игрок недели в Лиге Европы определится путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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