Шанс на признание. Крыськив среди претендентов на игрока недели в ЛЕ

Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив решением УЕФА вошел в число номинантов на звание лучшего игрока первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. «Горняки», напомним, встречались в Варшаве с французским «Ренном» и одержали победу со счетом 2:1.

В список претендентов, помимо Крыськива, вошли Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Аксель Дисаси («Монако») и Лукас Окампос («Севилья»).

Лучший игрок недели в Лиге Европы определится путем голосования на официальном сайте УЕФА.