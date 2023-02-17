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Лига Европы
17 февраля 2023, 02:32 | Обновлено 17 февраля 2023, 02:42
68
0

Георгий СУДАКОВ: «Мы, наверное, могли сделать больше»

Хавбек «Шахтера» – о матче с «Ренном»

17 февраля 2023, 02:32 | Обновлено 17 февраля 2023, 02:42
68
0
Георгий СУДАКОВ: «Мы, наверное, могли сделать больше»
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился эмоциями после матча с «Ренном» (2:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Трудно сейчас говорить о результате, потому что мы, наверное, могли сделать больше. Мы пропустили очень досадный гол, который очень не хотелось пропускать. Счет с нашим преимуществом в один мяч очень тяжелый для второго матча. Но мы сделали только один шаг и должны сделать второй шаг. Мы готовимся и готовились не на один матч. Поэтому сейчас все наши мысли о втором матче.

Перед игрой во Франции мы должны сделать главные выводы в работе с мячом. Вы могли сами видеть, когда мы отдаем мяч, то у нас возникают трудности, нам тяжело играть, потому что игроки «Ренна» хорошо работают с мячом. Так что нам лучше всегда быть с мячом. Надеюсь, во второй игре мы будем больше с мячом и исправим ошибки в обороне. Думаю, у нас все получится, и мы пройдем дальше.

Три месяца мы не играли официальные матчи, поэтому с «Ренном» нам было физически тяжело. Но это реалии, мы должны под них подстраиваться. Что имеем, то имеем», – признался Судаков.

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Георгий Судаков Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Шахтер - Ренн
Источник Sport.ua
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