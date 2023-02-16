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Лига Европы
16 февраля 2023, 22:59 | Обновлено 16 февраля 2023, 23:19
733
4

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Жизнь после Мудрика? Крыськив занял его место и забил гол»

Коуч «Шахтера» – про игру команды без звездного украинца

16 февраля 2023, 22:59 | Обновлено 16 февраля 2023, 23:19
733
4
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Жизнь после Мудрика? Крыськив занял его место и забил гол»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал игру своих подопечных без Михаила Мудрика в матче 1/16 финала Лиги Европы против французского «Ренна»:

«Считаю ли я, что мы доказали, что есть «жизнь после Мудрика»? Я так думаю. Он отличный игрок, но теперь он игрок «Челси». Тем не менее, мы можем хорошо играть и без такого хорошего игрока. Занявший его место Крыськив забил гол и отдал отличный пас до того, как был назначен пенальти».

Поединок между «Шахтером» и «Ренном» завершился со счетом 2:1 в пользу украинского клуба. Первый гол в матче забил Дмитрий Крыськив. Также Дмитрий отдал пас во время атаки, после которой был назначен пенальти. К слову, пенальти был успешно реализован Артемом Бондаренко.

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Игор Йовичевич Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк Ренн Шахтер - Ренн Лига Европы пресс-конференция Михаил Мудрик
Источник УЕФА
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Комментарии 4
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donnerwetter
Нормально. Ещё бы суперсерии Сикана начались. Или Зубкова. Про Шведа уже стали забывать.
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+1
Gargantua
Крыськив все время смещался в центр, и правильно делал.
весь фланг отдали Михайличенко
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+1
Al1515
Каськив следом за Мудриком уйдет в Англию.и подороже 
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+1
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