Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Жизнь после Мудрика? Крыськив занял его место и забил гол»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал игру своих подопечных без Михаила Мудрика в матче 1/16 финала Лиги Европы против французского «Ренна»:

«Считаю ли я, что мы доказали, что есть «жизнь после Мудрика»? Я так думаю. Он отличный игрок, но теперь он игрок «Челси». Тем не менее, мы можем хорошо играть и без такого хорошего игрока. Занявший его место Крыськив забил гол и отдал отличный пас до того, как был назначен пенальти».

Поединок между «Шахтером» и «Ренном» завершился со счетом 2:1 в пользу украинского клуба. Первый гол в матче забил Дмитрий Крыськив. Также Дмитрий отдал пас во время атаки, после которой был назначен пенальти. К слову, пенальти был успешно реализован Артемом Бондаренко.