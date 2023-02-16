ЙОВИЧЕВИЧ: «Без стресса и адреналина так долго. Товарищеские матчи – не то»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал победу своих подопечных в матче 1/16 финала Лиги Европы против французского «Ренна»:

«Я доволен этим результатом. Это была наша первая официальная игра за три месяца, и играть после такого перерыва всегда непросто. Без стресса, без адреналина так долго... Товарищеские матчи – это не то. Так что да, я хочу поздравить свою команду с их усилиями сегодня вечером.

Первый тайм был очень хорош для нас. У нас было достаточно энергии, и мы смогли продемонстрировать свои способности. Но мы знали, что во втором тайме мы выдохнемся и что «Ренн» пойдет ва-банк. Это произошло, но нам удалось устоять, а также у нас было несколько хороших моментов после перерыва».

Поединок между «Шахтером» и «Ренном» завершился со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.