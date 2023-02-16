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Лига Европы
16 февраля 2023, 20:37 | Обновлено 16 февраля 2023, 21:09
4790
1

ВИДЕО. Гол с пенальти в раздевалку. Шахтер забил второй гол в игре с Ренном

Артем Бондаренко реализовал пенальти на 45-й минуте

16 февраля 2023, 20:37 | Обновлено 16 февраля 2023, 21:09
4790
1
ВИДЕО. Гол с пенальти в раздевалку. Шахтер забил второй гол в игре с Ренном
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

В четверг, 16 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского.

Счет в матче открыл Дмитрий Крыськив на 11-й минуте игры. Сначала удар нанес Богдан Михайличенко. Его выстрел парировал голкипер, после чего мяч отскочил в поле, где на добивании оказался Дмитрий.

На 45-й минуте игры преимущество донецкой команды удвоил Артем Бондаренко, который успешно реализовал 11-метровый, точно пробив в левый нижний угол ворот.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Лига Европы Шахтер Донецк Богдан Михайличенко видео голов и обзор Ренн Дмитрий Крыськив Шахтер - Ренн Артем Бондаренко пенальти
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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uta99
Какого черта все трансляции по Мегого.Оно что так популярно.Я знаю единицы людей кто на нем сидит.В интернете о нем 99% негатив.
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