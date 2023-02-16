ВИДЕО. Удар, рикошет, гол! Шахтер вышел вперед в игре с Ренном в ЛЕ

В четверг, 16 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном».

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Матч проходит в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского.

Счет в матче открыл Дмитрий Крыськив на 11-й минуте игры. Сначала удар нанес Богдан Михайличенко. Его выстрел парировал голкипер, после чего мяч отскочил в поле, где на добивании оказался Дмитрий.

Интересно, что для Крыськива это первый гол в карьере в еврокубках.

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