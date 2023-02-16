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Лига Европы
16 февраля 2023, 20:05 | Обновлено 16 февраля 2023, 20:26
5520
2

ВИДЕО. Удар, рикошет, гол! Шахтер вышел вперед в игре с Ренном в ЛЕ

Дмитрий Крыськив открыл счет на 11-й минуте игры

16 февраля 2023, 20:05 | Обновлено 16 февраля 2023, 20:26
5520
2
ВИДЕО. Удар, рикошет, гол! Шахтер вышел вперед в игре с Ренном в ЛЕ
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

В четверг, 16 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского.

Счет в матче открыл Дмитрий Крыськив на 11-й минуте игры. Сначала удар нанес Богдан Михайличенко. Его выстрел парировал голкипер, после чего мяч отскочил в поле, где на добивании оказался Дмитрий.

Интересно, что для Крыськива это первый гол в карьере в еврокубках.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Дмитрий Крыськив Лига Европы Шахтер Донецк видео голов и обзор Ренн Шахтер - Ренн Богдан Михайличенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
штанга кому то привиделась )
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+3
Zanregent
давайте жеребьёвку .Тут всё понятно
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-2
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