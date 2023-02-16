ВИДЕО. Удар, рикошет, гол! Шахтер вышел вперед в игре с Ренном в ЛЕ
Дмитрий Крыськив открыл счет на 11-й минуте игры
В четверг, 16 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном».
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Матч проходит в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского.
Счет в матче открыл Дмитрий Крыськив на 11-й минуте игры. Сначала удар нанес Богдан Михайличенко. Его выстрел парировал голкипер, после чего мяч отскочил в поле, где на добивании оказался Дмитрий.
Интересно, что для Крыськива это первый гол в карьере в еврокубках.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
⚽ КРИСЬКІІІІІВ! 1:0!#ШахтарРенн #UEL #Shakhtar pic.twitter.com/ynw1LANSx8— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 16, 2023
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