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16 февраля 2023, 19:23 |
171
0

Тьерри АНРИ: «Хотел бы снова поработать главным тренером»

Легендарный француз – о планах на будущее

16 февраля 2023, 19:23 |
171
0
Тьерри АНРИ: «Хотел бы снова поработать главным тренером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Тьерри Анри, который в последнее время работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии, заявил, что хочет снова попробовать себя в роли главного тренера:

«Сложно говорить об этом. Роберто Мартинес ушел тренировать Португалию, и я не собираюсь следовать за ним. Быть помощником – это не то, чего я хочу. Я бы хотел попробовать снова поработать главным тренером».

В качестве главного тренера Анри работал с «Маноко» (2018 – 2019 годы) и «Монреаль Импакт» (2019 – 2021).

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Тьерри Анри
Источник Get French Football News
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