Тьерри АНРИ: «Хотел бы снова поработать главным тренером»

Тьерри Анри, который в последнее время работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии, заявил, что хочет снова попробовать себя в роли главного тренера:

«Сложно говорить об этом. Роберто Мартинес ушел тренировать Португалию, и я не собираюсь следовать за ним. Быть помощником – это не то, чего я хочу. Я бы хотел попробовать снова поработать главным тренером».

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В качестве главного тренера Анри работал с «Маноко» (2018 – 2019 годы) и «Монреаль Импакт» (2019 – 2021).