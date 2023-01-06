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Бельгия
06 января 2023, 21:41 | Обновлено 06 января 2023, 21:53
290
0

Тьерри Анри собирается возглавить сборную Бельгии

Ранее Анри работал в сборной Бельгии помощником Роберто Мартинеса

06 января 2023, 21:41 | Обновлено 06 января 2023, 21:53
290
0
Тьерри Анри собирается возглавить сборную Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Французский специалист Тьерри Анри, известный в прошлом специалист, собирается стать главным тренером сборной Бельгии.

Анри сообщил о своем решении руководству Бельгийской футбольной федерации в частном разговоре.

Ранее Анри работал в сборной Бельгии помощником Роберто Мартинеса, который пушел из сборной Бельгии после провального выступлении на ЧМ-2022 в Катаре, где его команда даже не вышла из группы.

До этого Анри работал наставником в клубах «Монако» и «Монреаль Импакт».

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Тьерри Анри сборная Бельгии по футболу назначение тренера Роберто Мартинес
Источник Het Laatste Nieuws
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