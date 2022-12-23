Анри хочет вернуться к самостоятельной тренерской работе
Сейчас француз работает ассистентом в сборной Бельгии
Ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри признался, что хочет вернуться к самостоятельной тренерской работе:
«Конечно, я должен обдумать свои слова, потому что в настоящее время я работаю помощником главного тренера сборной Бельгии. Мы говорим о будущем. Однажды я надеюсь стать менеджером, если будет соответствующий проект… Если есть возможность, вы должны ее оценить и рассмотреть».
В качестве главного тренера Анри работал с «Монако» и «Монреаль Импакт» в 2018 – 2021 годах. До и после этого был ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.
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