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23 декабря 2022, 21:42 | Обновлено 23 декабря 2022, 21:43
167
0

Анри хочет вернуться к самостоятельной тренерской работе

Сейчас француз работает ассистентом в сборной Бельгии

23 декабря 2022, 21:42 | Обновлено 23 декабря 2022, 21:43
167
0
Анри хочет вернуться к самостоятельной тренерской работе
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри признался, что хочет вернуться к самостоятельной тренерской работе:

«Конечно, я должен обдумать свои слова, потому что в настоящее время я работаю помощником главного тренера сборной Бельгии. Мы говорим о будущем. Однажды я надеюсь стать менеджером, если будет соответствующий проект… Если есть возможность, вы должны ее оценить и рассмотреть».

В качестве главного тренера Анри работал с «Монако» и «Монреаль Импакт» в 2018 – 2021 годах. До и после этого был ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

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Тьерри Анри сборная Бельгии по футболу
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Источник Footmercato
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