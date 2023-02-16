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Минай
15.02.2023, FT 0 : 1
Мактаарал
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Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 16 февраля 2023, 16:36
82
0

Минай – Мактаарал – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

16 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 16 февраля 2023, 16:36
82
0
Минай – Мактаарал – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Минай

В рамках предсезонного сбора в Турции «Минай» провел товарищеский поединок с казахстанской командой «Мактаарал» из Атакента.

Итоговый результат встречи положительных эмоций украинской команде не принес, так как она потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.

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Источник Sport.ua
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