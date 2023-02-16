В рамках предсезонного сбора в Турции «Минай» провел товарищеский поединок с казахстанской командой «Мактаарал» из Атакента.

Итоговый результат встречи положительных эмоций украинской команде не принес, так как она потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.