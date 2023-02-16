Украина. Премьер лига16 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 16 февраля 2023, 16:36
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Минай – Мактаарал – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
16 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 16 февраля 2023, 16:36
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В рамках предсезонного сбора в Турции «Минай» провел товарищеский поединок с казахстанской командой «Мактаарал» из Атакента.
Итоговый результат встречи положительных эмоций украинской команде не принес, так как она потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.
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