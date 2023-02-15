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Товарищеские матчи
Минай
15.02.2023, FT 0 : 1
Мактаарал
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Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 17:51 | Обновлено 15 февраля 2023, 18:01
126
0

Минай на турецком сборе проиграл сопернику из Казахстана

Закарпатская команда померилась силами с «Мактааралом»

15 февраля 2023, 17:51 | Обновлено 15 февраля 2023, 18:01
126
0
Минай на турецком сборе проиграл сопернику из Казахстана
ФК Минай

В среду, 15 февраля, в рамках предсезонного сбора в Турции команда «Минай» провела товарищеский поединок с казахстанской командой «Мактаарал» из Атакента.

Итоговый результат встречи положительных эмоций украинской команде не принес, так как она потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.

Товарищеский матч

«Минай» – «Мактаарал» – 0:1

Гол: ???, 48 (0:1).

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Источник Sport.ua
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