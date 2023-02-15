В среду, 15 февраля, в рамках предсезонного сбора в Турции команда «Минай» провела товарищеский поединок с казахстанской командой «Мактаарал» из Атакента.

Итоговый результат встречи положительных эмоций украинской команде не принес, так как она потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.

Товарищеский матч

«Минай» – «Мактаарал» – 0:1

Гол: ???, 48 (0:1).