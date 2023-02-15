Украина. Премьер лига15 февраля 2023, 17:51 | Обновлено 15 февраля 2023, 18:01
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Минай на турецком сборе проиграл сопернику из Казахстана
Закарпатская команда померилась силами с «Мактааралом»
15 февраля 2023, 17:51 | Обновлено 15 февраля 2023, 18:01
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В среду, 15 февраля, в рамках предсезонного сбора в Турции команда «Минай» провела товарищеский поединок с казахстанской командой «Мактаарал» из Атакента.
Итоговый результат встречи положительных эмоций украинской команде не принес, так как она потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.
Товарищеский матч
«Минай» – «Мактаарал» – 0:1
Гол: ???, 48 (0:1).
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