Клуб УПЛ «Минай», ставший знаменитым накануне после драки игроков в отеле с рашистским 🖕 шинником, проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником является клуб «Мактаарал» (Казахстан). Начало матча – 15 февраля в 14:30 по Киеву.

Минай – Мактаарал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция