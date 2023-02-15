Украина. Премьер лига15 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 15 февраля 2023, 14:37
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Минай – Мактаарал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча
15 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 15 февраля 2023, 14:37
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Клуб УПЛ «Минай», ставший знаменитым накануне после драки игроков в отеле с рашистским 🖕 шинником, проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
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Соперником является клуб «Мактаарал» (Казахстан). Начало матча – 15 февраля в 14:30 по Киеву.
Минай – Мактаарал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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