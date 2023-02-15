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Минай
32 0 : 0
Мактаарал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 15 февраля 2023, 14:37
410
1

Минай – Мактаарал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча

15 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 15 февраля 2023, 14:37
410
1
Минай – Мактаарал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
FH YouTube

Клуб УПЛ «Минай», ставший знаменитым накануне после драки игроков в отеле с рашистским 🖕 шинником, проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Мактаарал» (Казахстан). Начало матча – 15 февраля в 14:30 по Киеву.

Минай – Мактаарал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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Alex906
После того как набили ебало русским фашистам всегда буду болеть за Манай 
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