Лига чемпионов15 февраля 2023, 23:31 | Обновлено 15 февраля 2023, 23:35
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ВИДЕО. Невероятный спринт. Адейеми вывел Боруссию Д вперед в игре с Челси
21-летний немец отличился на 63-й минуте
15 февраля 2023, 23:31 | Обновлено 15 февраля 2023, 23:35
981
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В среду, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».
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Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в футболке «синих» на матч ЛЧ.
21-летний немецкий форвард Карим Адейеми открыл счет на 63-й минуте матча. Форвард сделал невероятный спринт от своих ворот и забил гол в ворота лондонцев.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
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Комментарии 2
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Показав Мудрику наочно як має грати вінгер за 100 млн..... впевнено і не вимушено.....Енцо всрався)
Який же це німець - це африканець..
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