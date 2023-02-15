ВИДЕО. Невероятный спринт. Адейеми вывел Боруссию Д вперед в игре с Челси

В среду, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».

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Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в футболке «синих» на матч ЛЧ.

21-летний немецкий форвард Карим Адейеми открыл счет на 63-й минуте матча. Форвард сделал невероятный спринт от своих ворот и забил гол в ворота лондонцев.

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