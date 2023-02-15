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Лига чемпионов
15 февраля 2023, 23:31 | Обновлено 15 февраля 2023, 23:35
981
2

ВИДЕО. Невероятный спринт. Адейеми вывел Боруссию Д вперед в игре с Челси

21-летний немец отличился на 63-й минуте

15 февраля 2023, 23:31 | Обновлено 15 февраля 2023, 23:35
981
2
ВИДЕО. Невероятный спринт. Адейеми вывел Боруссию Д вперед в игре с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

В среду, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в футболке «синих» на матч ЛЧ.

21-летний немецкий форвард Карим Адейеми открыл счет на 63-й минуте матча. Форвард сделал невероятный спринт от своих ворот и забил гол в ворота лондонцев.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Карим Адейеми Боруссия Дортмунд Челси Лига чемпионов Боруссия Д - Челси видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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dim4uk007
Показав Мудрику наочно як має грати вінгер за 100 млн..... впевнено і не вимушено.....Енцо всрався) 
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+1
Spaceman
Який же це німець - це африканець..
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0
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