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Лига чемпионов
14 февраля 2023, 00:37 |
31
0

Боруссия Дортмунд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов

14 февраля 2023, 00:37 |
31
0
Боруссия Дортмунд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси

В среду, 15 февраля «Боруссия» Дортмунд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

С недавних времен «Челси» снова стал объектом повышенного интереса со стороны украинских болельщиков. Причина очевидная: в клуб перешла главная восходящая звезда украинского футбола, Михаил Мудрик, который успел провести уже три матча в АПЛ.

Стоит признать, Мудрик перешел в «Челси» в очень непростой момент: нынешний сезон для «Синих» получается самым проблемным за многие годы, и даже космические траты на трансферном рынке пока не помогают исправить ситуацию. В АПЛ у команды Грэма Поттера лишь девятое место в турнирной таблице и серия из трех матчей без побед. И сейчас над «Челси» нависла серьезная и более чем реальная угроза остаться без еврокубков на следующий сезон.

Боруссия Дортмунд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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