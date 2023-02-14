В среду, 15 февраля «Боруссия» Дортмунд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

С недавних времен «Челси» снова стал объектом повышенного интереса со стороны украинских болельщиков. Причина очевидная: в клуб перешла главная восходящая звезда украинского футбола, Михаил Мудрик, который успел провести уже три матча в АПЛ.

Стоит признать, Мудрик перешел в «Челси» в очень непростой момент: нынешний сезон для «Синих» получается самым проблемным за многие годы, и даже космические траты на трансферном рынке пока не помогают исправить ситуацию. В АПЛ у команды Грэма Поттера лишь девятое место в турнирной таблице и серия из трех матчей без побед. И сейчас над «Челси» нависла серьезная и более чем реальная угроза остаться без еврокубков на следующий сезон.