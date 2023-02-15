Лига чемпионов15 февраля 2023, 22:36 | Обновлено 15 февраля 2023, 22:54
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ФОТО. Марадона-стайл, или как заработать желтую? Силва забил за Челси рукой
Опытный бразилец почти ударил головой
15 февраля 2023, 22:36 | Обновлено 15 февраля 2023, 22:54
1433
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В среду, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».
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Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в футболке «синих» на матч ЛЧ.
На 17-й минуте матча счет в игре был открыт, однако гол был забит рукой. «Отличился» Тиаго Силва после подачи Риси Джеймса. За этот момент 38-летний бразилец получил желтую карточку.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
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