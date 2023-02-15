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Лига конференций
15 февраля 2023, 16:31 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:47
352
0

Тренер АЕКа: «С Днепром-1 мы должны быть почти безупречными»

Хосе Луис Ольтра – о предстоящей встрече с «Днепром-1»

15 февраля 2023, 16:31 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:47
352
0
Тренер АЕКа: «С Днепром-1 мы должны быть почти безупречными»
СК Днепр-1. Хосе Луис Ольтра

Главный тренер кипрского АЕКа из Ларнаки Хосе Луис Ольтра в преддверии поединка плей-офф Лиги конференций с «Днепром-1» поделился ожиданиями.

«Завтра у нас очень важный и трудный матч. Мы играем его благодаря хорошему выступлению на групповой стадии Лиги Европы. У нас есть шанс победить завтра и – а почему бы и нет? – пройти в следующий раунд. Конечно, это будет тяжело, потому что соперник имеет очень сильную команду, сильных игроков. Считаю, что они изменились со времени наших предыдущих встреч. Да, у них не было официальных матчей два месяца, но провели подготовку, идут первыми в чемпионате Украины. Возможно, мы потеряли фактор неожиданности, как это было, когда мы выбили их в прошлый раз. Должны показать себя с лучшей стороны и избежать ошибок.

Пройти дальше – очень важно для клуба, игроков, фанатов, всего Кипра. У нас впереди 180 минут игры, и мы должны соперничать с первой до последней. Призываю болельщиков прийти на стадион и создать неповторимую атмосферу – для нас это очень важно. Повторюсь, это будет совсем другое дело, чем наши предыдущие встречи. Мы должны быть почти безупречными, чтобы пройти дальше.

Думаю, обе команды стали лучше. Когда мы играли летом, «Днепр-1» впервые вышел на поле после 6-месячного перерыва. Они прибыли сюда на Кипр, столкнулись с необычной погодой, влажностью – все это создало фактор неожиданности, который, по-моему, был важным. Сейчас в Ларнаке прохладно, «Днепр-1» провел удачно первый круг чемпионата, обрел уверенность. Мы также стали лучше. С прошлого лета мы много работали и сейчас демонстрируем лучшие результаты, чем в начале сезона. Думаю, нас ждут две сбалансированные игры. У «Днепр-1» есть Пихаленок, Довбик, но к ним добавились Пеглоу, Матаррита. У них хорошие игроки. Но мы должны бороться, забыть предыдущие матчи против этой команды, игры группового турнира. Должны забыть прошлое и концентрироваться на завтрашнем матче, затем – на матче чемпионата, а затем – на ответном матче в Кошице», – признался Ольтра.

Первая игра 1/16 финала Лиги конференций АЕК Ларнака – «Днепр-1» состоится в четверг, 16 февраля, начало – в 22:00.

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Источник СК Днепр-1
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