Украина. Премьер лига15 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:11
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Металлист – Кедах – 2:0. Наказали за ошибки. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
15 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:11
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Во вторник, 14 февраля, харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции выяснил отношения с командой «Кедах» из Малайзии.
Поединок завершилась в пользу харьковского клуба со счетом 2:0. В рядах «Металлиста» голами отметились Каплиенко и Прядун.
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