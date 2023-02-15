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Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:11
134
0

Металлист – Кедах – 2:0. Наказали за ошибки. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

15 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:11
134
0
Металлист – Кедах – 2:0. Наказали за ошибки. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист

Во вторник, 14 февраля, харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции выяснил отношения с командой «Кедах» из Малайзии.

Поединок завершилась в пользу харьковского клуба со счетом 2:0. В рядах «Металлиста» голами отметились Каплиенко и Прядун.

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товарищеские матчи Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Кедах видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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