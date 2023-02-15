Во вторник, 14 февраля, харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции выяснил отношения с командой «Кедах» из Малайзии.

Поединок завершилась в пользу харьковского клуба со счетом 2:0. В рядах «Металлиста» голами отметились Каплиенко и Прядун.