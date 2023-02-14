Украина. Премьер лига14 февраля 2023, 19:53 | Обновлено 14 февраля 2023, 19:54
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Второй матч за день. Металлист обыграл соперника из Малайзии
Харьковчане оформила два гола
14 февраля 2023, 19:53 | Обновлено 14 февраля 2023, 19:54
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«Металлист» на сборе в Турции провел матч против команды «Кедах», которая представляет Малайзию. Харьковчане выиграли 2:0 благодаря голам Каплиенко и Прядуна.
Ранее сегодня «Металлист« уступил польской «Вечисте» 2:4.
Металлист - Кедах 2:0
Голы: Каплиенко, 38, Прядун, 61
Металлист (стартовый состав): Костик, Романюк, Мизюк, Малумандсоко, Картушов, Базилио, Каплиенко, Бойчук, Демченко, Рязанцев, Прядун
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