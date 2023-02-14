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Металлист
14.02.2023, FT 2 : 0
Кедах
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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 19:53 | Обновлено 14 февраля 2023, 19:54
255
0

Второй матч за день. Металлист обыграл соперника из Малайзии

Харьковчане оформила два гола

14 февраля 2023, 19:53 | Обновлено 14 февраля 2023, 19:54
255
0
Второй матч за день. Металлист обыграл соперника из Малайзии
ФК Металлист

«Металлист» на сборе в Турции провел матч против команды «Кедах», которая представляет Малайзию. Харьковчане выиграли 2:0 благодаря голам Каплиенко и Прядуна.

Ранее сегодня «Металлист« уступил польской «Вечисте» 2:4.

Металлист - Кедах 2:0
Голы: Каплиенко, 38, Прядун, 61

Металлист (стартовый состав): Костик, Романюк, Мизюк, Малумандсоко, Картушов, Базилио, Каплиенко, Бойчук, Демченко, Рязанцев, Прядун

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Источник Sport.ua
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