Второй матч за день. Металлист обыграл соперника из Малайзии

«Металлист» на сборе в Турции провел матч против команды «Кедах», которая представляет Малайзию. Харьковчане выиграли 2:0 благодаря голам Каплиенко и Прядуна.

Ранее сегодня «Металлист« уступил польской «Вечисте» 2:4.

Металлист - Кедах 2:0

Голы: Каплиенко, 38, Прядун, 61

Металлист (стартовый состав): Костик, Романюк, Мизюк, Малумандсоко, Картушов, Базилио, Каплиенко, Бойчук, Демченко, Рязанцев, Прядун