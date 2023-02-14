Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Кедах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Металлист
14.02.2023 17:30 - : -
Кедах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 17:30 |
226
0

Металлист – Кедах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 февраля в 17:30 видеотрансляцию товарищеского матча

14 февраля 2023, 17:30 |
226
0
Металлист – Кедах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
YouTube

Харьковский «Металлист» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Кедах» (Малайзия). Начало матча – 14 февраля в 17:30 по Киеву.

Молодежный состав «Металлиста» в первом спарринге дня проиграл польскому клубу «Вечиста» Краков (2:4).

Металлист – Кедах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

По теме:
Рух уверенно обыграл хорватскую Истру в первом спарринге третьего сбора
Металлист 1925 минимально обыграл узбекский АГМК на сборе в Турции
Глава Закарпатской ОГА: «Поздравляю Минай с победой в кулачных боях»
товарищеские матчи Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Кедах
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Селезнев пропустил лучшую вечеринку»
Футбол | 14 февраля 2023, 15:16 1
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Селезнев пропустил лучшую вечеринку»
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Селезнев пропустил лучшую вечеринку»

Защитник «Миная» – о драке с россиянами

Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Футбол | 14 февраля 2023, 11:15 9
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником

Имена участников конфликта пока не раскрываются

Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Футбол | 13.02.2023, 16:55
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
Теннис | 13.02.2023, 17:25
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
Панков потроллил Селезнева после драки Миная с шинником
Футбол | 14.02.2023, 13:48
Панков потроллил Селезнева после драки Миная с шинником
Панков потроллил Селезнева после драки Миная с шинником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
13.02.2023, 14:11 19
Футбол
МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
13.02.2023, 04:55 1
Футбол
«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
12.02.2023, 21:23 8
Теннис
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
12.02.2023, 18:10 14
Баскетбол
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
13.02.2023, 16:43 31
Футбол
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
14.02.2023, 09:50 15
Футбол
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
13.02.2023, 16:20 7
Футбол
путину приготовиться! Кулеба рассказал, что ждет диктатора 24 февраля
путину приготовиться! Кулеба рассказал, что ждет диктатора 24 февраля
13.02.2023, 07:35 10
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности