Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига14 февраля 2023, 17:30 |
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Металлист – Кедах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля в 17:30 видеотрансляцию товарищеского матча
14 февраля 2023, 17:30 |
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Харьковский «Металлист» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Кедах» (Малайзия). Начало матча – 14 февраля в 17:30 по Киеву.
Молодежный состав «Металлиста» в первом спарринге дня проиграл польскому клубу «Вечиста» Краков (2:4).
Металлист – Кедах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
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