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Лига чемпионов
15 февраля 2023, 02:50 | Обновлено 15 февраля 2023, 04:05
106
0

ГАЛТЬЕ: «Бавария заставила нас попотеть. Они здорово давили, заслужили гол»

ПСЖ потерпел пятое поражение в сезоне. За весь прошлый сезон их было лишь 4

15 февраля 2023, 02:50 | Обновлено 15 февраля 2023, 04:05
106
0
ГАЛТЬЕ: «Бавария заставила нас попотеть. Они здорово давили, заслужили гол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Они заставили нас попотеть, но мы могли лучше использовать крайних защитников. «Бавария» заслужила гол, потому что провела хорошие 60 минут, но затем мы заиграли гораздо лучше. Мы наладили командные действия на поле в течение последующих 25 минут и превосходили соперника на этом отрезке. В итоге все решили мелочи.

Конечно, мы разочарованы. Но мы знали, что сегодня никто не выйдет в следующий раунд и не вылетит. «Бавария» здорово давила, когда у нас не было глубины. Я подозревал, что если мы будем играть так, без глубины, без вертикальности, то у нас будет очень трудный первый тайм. К сожалению, когда я хотел выпустить Мбаппе, они забили».

ПСЖ потерпел пятое поражение в сезоне. За весь прошлый сезон их было лишь 4.

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Кристоф Галтье
Источник УЕФА
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