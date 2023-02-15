Кингсли КОМАН: «Мне было сложно праздновать гол»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман дал оценку победе над «ПСЖ» (1:0) в первой игре 1/8 финала ЛЧ, которая стала возможной благодаря голу в его исполнении.

«Победа на выезде – это всегда хорошо. Учитывая характер матча, мы, возможно, хотели большего в начале. Впрочем, в конце нам было сложнее, поэтому мы остановилися на 1:0.

Мой гол? Это то, над чем мы много работаем на тренировках.

Мое возвращение на «Парк де Пренс»? Это особенный клуб для меня, в котором я вырос. Это мой город - город, где я родился. Мне было сложно праздновать гол, но, в конце концов, мы все равно очень довольны победой», - рассказал Коман.