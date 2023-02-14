Достойно. Коман не праздновал гол в ворота ПСЖ

26-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман на 53-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» стал автором гола в ворота парижан. Он отличился точным ударом в касание с передачи Дэвиса. Впрочем, гол француз не праздновал.

Такое поведение Комана объясняется ролью «ПСЖ» в его карьере. Кингсли, как известно, родился в Париже, а с 2004 по 2013 год учился в клубной академии парижского клуба.

В 2013-2014 годах хавбек играл за первую команду «ПСЖ», но провел в общей сложности только три поединка. После этого он перешел в туринский «Ювентус», откуда в 2015 году перебрался в «Баварию» - вначале в аренду, а затем на постоянной основе.