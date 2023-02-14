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Лига чемпионов
14 февраля 2023, 23:35 | Обновлено 14 февраля 2023, 23:57
1173
1

Достойно. Коман не праздновал гол в ворота ПСЖ

Француз отнесся к этому спокойно

14 февраля 2023, 23:35 | Обновлено 14 февраля 2023, 23:57
1173
1
Достойно. Коман не праздновал гол в ворота ПСЖ
UEFA

26-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман на 53-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» стал автором гола в ворота парижан. Он отличился точным ударом в касание с передачи Дэвиса. Впрочем, гол француз не праздновал.

Такое поведение Комана объясняется ролью «ПСЖ» в его карьере. Кингсли, как известно, родился в Париже, а с 2004 по 2013 год учился в клубной академии парижского клуба.

В 2013-2014 годах хавбек играл за первую команду «ПСЖ», но провел в общей сложности только три поединка. После этого он перешел в туринский «Ювентус», откуда в 2015 году перебрался в «Баварию» - вначале в аренду, а затем на постоянной основе.

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Кингсли Коман ПСЖ Бавария ПСЖ - Бавария Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Tom😼
Вихованець ПСЖ забив своєму рідному клубу мда. Французи в шоці
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