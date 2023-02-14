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Лига чемпионов
14 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 14 февраля 2023, 23:31
737
0

ВИДЕО. В одно касание. Кингсли Коман вывел Баварию вперед в игре с ПСЖ

На 53-й минуте Коман четко замкнул пас от Дэвиса в одно касание низом

14 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 14 февраля 2023, 23:31
737
0
ВИДЕО. В одно касание. Кингсли Коман вывел Баварию вперед в игре с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 февраля, в Париже на «Парк де Пренс» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В центральном матче первой недели ЛЧ французский «ПСЖ» принимает немецкую «Баварию».

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В начале 2-го тайма Кингсли Коман вывел «Баварию» вперед (1:0)!

Получив фланговую передачу от Альфонсо Дэвиса, Кингсли Коман четко замкнул комбинацию в одно касание низом (53-я минута).

ГОЛ! 0:1. Кингсли Коман, 53 мин

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Бавария ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Кингсли Коман Альфонсо Дэвис
Источник Sport.ua
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