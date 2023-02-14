ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»

Главный тренер ташкентского «Пахтакора» Максим Шацких, который в свое время играл и работал в «Динамо» Киев, поделился мнением о товарищеской встрече с украинской командой на предсезонном сборе в Турции. Подопечные Шацких, как известно, переиграли динамовцев Киева со счетом 1:0.

«Просто эта победа лично мне вдвойне и даже втройне приятней любой другой победы. Но я не настраивал команду на какой-то особый матч, не говорил им, что надо кровь из носу победить или что-то в таком духе. Абсолютно нет. У нас была очень короткая установка на игру, напомнил ребятам ключевые вещи и вышли играть. Не было и близко никакой накачки на предмет того, что надо обязательно победить.

Но завершить матч с таким результатом всем, конечно, приятно. Это все-таки киевское «Динамо» — эталон украинского футбола. Точно так же, как «Пахтакор» — это эталон узбекского футбола. Приятно. А главное, что на фоне такого соперника увидели то, что хотели увидеть от ребят, команды. Увидели, как терпим, как движемся и в каком направлении.

В целом, думаю, игра получилась достаточно интересной. Обе команды показали неплохие скорости. Но «Динамо» и «Пахтакор» провели матч по-разному. У нас уже концовка сборов, и мы 90 минут играли одним сочетанием футболистов, а наш соперник во втором тайме выпустил новый состав.

«Пахтакор» отказался играть на этом сборе с российскими командами? Конечно! Это даже не обсуждается! Мы изначально так и планировали наш сбор – ни играть с российскими командами, ни жить вместе. Руководство нашего клуба прекрасно знает и полностью разделяет, поддерживает позицию и мою лично, и всего тренерского штаба относительно этой войны против Украины, этой абсолютной гадости», – признался Максим Шацких.