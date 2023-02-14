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  4. 36 тысяч евро в месяц. Названа зарплата экс-форварда Шахтера в Бразилии
Бразилия
14 февраля 2023, 21:34 |
1471
0

36 тысяч евро в месяц. Названа зарплата экс-форварда Шахтера в Бразилии

Луис Адриано близок к возвращению в «Интернасьонал»

14 февраля 2023, 21:34 |
1471
0
36 тысяч евро в месяц. Названа зарплата экс-форварда Шахтера в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард «Шахтера» Луис Адриано, который в настоящий момент выступает в Турции за «Антальяспор», близок к тому, чтобы вернуться в Бразилию.

35-летний футболист ведет переговоры с родным для него «Интернасьоналом», и уже согласовал основные детали личного контракта. По имеющимся данным, Луис Адриано будет получать в стане «колорадос» 200 тысяч бразильских реалов в месяц (около 36 тысяч евро). Эта сумма может быть существенно увеличена за счет достижения определенных целей, оговоренных в контракте. Иными словами, полные финансовые условия форварда будут зависеть от его производительности на поле.

Представители Луиса Адриано рассчитывают, что в ближайшее время им удастся согласовать с боссами «Антальяспора» вопрос о досрочном расторжении контракта, который действует до 30 июня.

Ранее СМИ писали, что услуги Луиса Адриано предлагались «Интернасьоналу», но в этом клубе отказались от опытного форварда, желая подписать более молодого футболиста.

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Луис Адриано Антальяспор трансферы Интернасьонал зарплаты
Источник Somos Fanáticos
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