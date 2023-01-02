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  4. Даром не нужен. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера
Бразилия
02 января 2023, 19:47 |
2333
0

Даром не нужен. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера

Луис Адриано в концовке карьеры хотел вернуться в родной клуб…

02 января 2023, 19:47 |
2333
0
Даром не нужен. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера
ФК Палмейрас. Луис Адриано

Бразильский «Интернасьонал», который в настоящий момент активно подыскивает нового центрфорварда, не пожелал возвращать в команду своего воспитанника и экс-нападающего «Шахтера» Луиса Адриано.

35-летний футболист, играющий ныне в Турции за «Антальяспор», предлагал свои услуги руководству «колорадос», но там посчитали, что команде нужен более молодой игрок. К тому же, запрос по зарплате Луиса Адриано не вписывается в бюджет «Интернасьонала».

Единственной возможностью на то, чтобы в «Интернасьонале» передумали является существенное снижение зарплатных запросов со стороны опытного форварда, а также его согласие на подписание контракта, в котором заработок игрока будет напрямую зависеть от его спортивных достижений.

За «Антальяспор» Луис Адриано играет с февраля минувшего года. В текущем сезоне форвард провел 14 матчей в Суперлиге, но голевыми действиями отличиться не смог.

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Луис Адриано Антальяспор трансферы Интернасьонал
Источник GaúchaZH
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