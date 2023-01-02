Даром не нужен. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера

Бразильский «Интернасьонал», который в настоящий момент активно подыскивает нового центрфорварда, не пожелал возвращать в команду своего воспитанника и экс-нападающего «Шахтера» Луиса Адриано.

35-летний футболист, играющий ныне в Турции за «Антальяспор», предлагал свои услуги руководству «колорадос», но там посчитали, что команде нужен более молодой игрок. К тому же, запрос по зарплате Луиса Адриано не вписывается в бюджет «Интернасьонала».

Единственной возможностью на то, чтобы в «Интернасьонале» передумали является существенное снижение зарплатных запросов со стороны опытного форварда, а также его согласие на подписание контракта, в котором заработок игрока будет напрямую зависеть от его спортивных достижений.

За «Антальяспор» Луис Адриано играет с февраля минувшего года. В текущем сезоне форвард провел 14 матчей в Суперлиге, но голевыми действиями отличиться не смог.