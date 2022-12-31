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Турция
31 декабря 2022, 11:02 |
237
0

Экс-форвард Шахтера хочет вернуться в Интернасьонал

Луис Адриано ныне играет в Турции

31 декабря 2022, 11:02 |
237
0
Экс-форвард Шахтера хочет вернуться в Интернасьонал
Instagram. Луис Адриано

35-летний экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано, который в настоящий момент выступает за турецкий «Антальяспор», вскоре может вернуться в Бразилию.

Ветеран хотел бы вновь поиграть за «Интернасьонал» - клуб, в котором он начинал профессиональную карьеру.

«Колорадос» как раз пребывают в поисках нового форварда, так как клуб вскоре покинет 31-летний аргентинец Брайан Ромеро.

За «Антальяспор» Луис Адриано играет с февраля нынешнего года. В текущем сезоне форвард провел 14 матчей в Суперлиге, но голевыми действиями отличиться не смог.

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Луис Адриано Антальяспор Интернасьонал трансферы
Источник Revista Colorada
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