Экс-форвард Шахтера хочет вернуться в Интернасьонал
Луис Адриано ныне играет в Турции
35-летний экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано, который в настоящий момент выступает за турецкий «Антальяспор», вскоре может вернуться в Бразилию.
Ветеран хотел бы вновь поиграть за «Интернасьонал» - клуб, в котором он начинал профессиональную карьеру.
«Колорадос» как раз пребывают в поисках нового форварда, так как клуб вскоре покинет 31-летний аргентинец Брайан Ромеро.
За «Антальяспор» Луис Адриано играет с февраля нынешнего года. В текущем сезоне форвард провел 14 матчей в Суперлиге, но голевыми действиями отличиться не смог.
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