Экс-форвард Шахтера хочет вернуться в Интернасьонал

35-летний экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано, который в настоящий момент выступает за турецкий «Антальяспор», вскоре может вернуться в Бразилию.

Ветеран хотел бы вновь поиграть за «Интернасьонал» - клуб, в котором он начинал профессиональную карьеру.

«Колорадос» как раз пребывают в поисках нового форварда, так как клуб вскоре покинет 31-летний аргентинец Брайан Ромеро.

За «Антальяспор» Луис Адриано играет с февраля нынешнего года. В текущем сезоне форвард провел 14 матчей в Суперлиге, но голевыми действиями отличиться не смог.