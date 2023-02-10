Легендарный экс-форвард Шахтера близок к трансферу в Интернасьонал

35-летний бразильский форвард Луис Адриано в ближайшее время может сменить турецкий «Антальяспор» на «Интернасьонал», воспитанником которого он является.

Бразильский клуб проявляет интерес к опытному нападающему, у которого истекает контракт с «Антальяспором» в июне нынешнего года, и планирует сперва договориться с футболистом по условиям личного контракта, а затем выйти на турецкую сторону, чтобы обсудить возможность немедленной сделки.

В «Интернасьонале» хотели бы, чтоб Луис Адриано присоединился к их клубу как можно скорее, чтобы форвард уже весной смог помочь команде в Кубке Либертадорес.

Сообщается, что Луис Адриано попытается убедить руководство «Антальяспора» пойти на досрочное расторжение контракта.

Ранее СМИ писали, что услуги Луиса Адриано предлагались «Интернасьоналу», но в этом клубе отказались от опытного форварда, желая подписать более молодого футболиста.

В текущем розыгрыше турецкой Суперлиги форвард провел 19 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, Луис Адриано является легендой «Шахтера». Именно этот форвард забил больше всего голов в истории «горняков» - 128.