Легендарный экс-форвард Шахтера близок к трансферу в Интернасьонал
Луис Адриано может вернуться в родной клуб
35-летний бразильский форвард Луис Адриано в ближайшее время может сменить турецкий «Антальяспор» на «Интернасьонал», воспитанником которого он является.
Бразильский клуб проявляет интерес к опытному нападающему, у которого истекает контракт с «Антальяспором» в июне нынешнего года, и планирует сперва договориться с футболистом по условиям личного контракта, а затем выйти на турецкую сторону, чтобы обсудить возможность немедленной сделки.
В «Интернасьонале» хотели бы, чтоб Луис Адриано присоединился к их клубу как можно скорее, чтобы форвард уже весной смог помочь команде в Кубке Либертадорес.
Сообщается, что Луис Адриано попытается убедить руководство «Антальяспора» пойти на досрочное расторжение контракта.
Ранее СМИ писали, что услуги Луиса Адриано предлагались «Интернасьоналу», но в этом клубе отказались от опытного форварда, желая подписать более молодого футболиста.
В текущем розыгрыше турецкой Суперлиги форвард провел 19 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, Луис Адриано является легендой «Шахтера». Именно этот форвард забил больше всего голов в истории «горняков» - 128.
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