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  4. Даниил КОЛЕСНИК: «Каждый человек с российским паспортом должен страдать»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 19:35 |
1242
7

Даниил КОЛЕСНИК: «Каждый человек с российским паспортом должен страдать»

Нападающий «Миная» – о драке на сборе в Турции

14 февраля 2023, 19:35 |
1242
7
Даниил КОЛЕСНИК: «Каждый человек с российским паспортом должен страдать»
Данило Колесник

21-летний нападающий «Миная» Даниил Колесник рассказал о выигранной драке с футболистами российского «шинника».

«Двое вошли в женский туалет. Один был игрок, а другой – не знаю, тренер или помощник тренера. Мы увидели это, я пошел за ним туда. Захожу, а там находилась работница гостиницы. Она думала, что это игрок нашей команды. Она попросила его увести, после чего я ответил, что это не наш футболист.

Мы вышли, а он говорит: «Иди убери там, я нарыгал». Она начинает по-английски говорить, а он ей: «Ты что не понимаешь, иди и убери. Нет, так давай я сам пойду и уберу». Она ему продолжает объяснять по-английски, а он ей говорит: «Я тебя не понимаю, скажи на нормальном языке – на русском». Это меня очень задолбало. Позвал его: «Иди, разъясню тебе на твоем языке».

Так получилось, что пару ударчиков он получил, развернулся и скрылся. После чего спустилось 5-6 человек их команды, начались те качели. Охрана отеля сдерживала, набежало много секъюрити. Забрали этого парня, он там еще «скакал».

Сели в лифт и начали к нам: «Все, ребята, идите н****, мы отдыхаем, вы отдыхаете». А этот пьяный начал нецензурные слова говорить, дебили там, туда-сюда. Лифт закрылся, наша команда спустилась, и мы побежали по лестнице на третий этаж. Там уже полкоманды их, наши прибежали. И началось.

Пацаны из «Миная» сразу все были в коридоре. Были настроены, чтобы проучить этих галимых у******. Это накипело. Глядя на новости, как там наши защитники страдают… Считаю, что каждый человек с российским паспортом должен страдать. Поэтому ни у кого не было раздумий уладить конфликт», – сказал Колесник.

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драка скандал учебно-тренировочные сборы Турция Шинник Ярославль Минай российско-украинская война Даниил Колесник
Источник FootballHub
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Gold Stoned
Смерть россии! Тільки смерть
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Alex906
Когда твою страну разрушают и убивают твоих людей и в это время бляцкая вата бубнит заученное что мы братские народы и давайте жить дружно вы это время ракета летит в дом Днепре где находят труп ребенка с игрушкой в руке то хочется сказать сколько можно терпеть это наебалово .Нужно бить и убивать русских где только можно .Это мусор .твари .выродки антилюдские 
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+1
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