Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Селезнев пропустил лучшую вечеринку»

Защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов рассказал о драке с футболистами российского «шинника», которая произошла в отеле на сборе в Турции.

– Дмитрий, наверное, телефон у вас красный от звонков.

– И не говорите. Сейчас пишут и звонят куча людей, даже с пропагандистского «Матч ТВ» писали. Бывшие игроки «Миная» тоже звонят и говорят, что также хотели быть с нами, и дать русским пи***.

– В Украине игроки ФК «Минай» сейчас герои, избили россиян. Рассказывайте, как все было?

– Не хотелось заниматься таким геройством, но пришлось. Наши ребята были в туалете, а какой-то пьяный футболист из «шинника» там нарыгал и начал что-то рассказывать уборщице. Она ему отвечала на турецком, а он такой: «Говори по-русски, я тебя не понимаю». Наши ребята ему говорят: «Не понимаешь? Сейчас мы тебе объясним тогда по-русски». И ударили его. Он реально вел себя по-свински с той женщиной.

Потом он со своей командой спустился к нам в холл и начали что-то объяснять. Обратного пути уже не было. У нас появился маленький шанс, и мы им воспользовались – наваляли россиянам.

– Из игроков «Миная» никто не получил травмы в драке?

– Слава Богу нет, у нас все живы-здоровы. Это у русских есть травмы. Их там и зашивали, и ребра у некоторых сломаны.

– Кто был самым активным бойцом «Миная»?

– Все были активными, такого не было, чтобы кто-то не участвовал.

– Селезнева еще вам не хватало с его-то боксерскими навыками.

– Да, он пропустил лучшую вечеринку, – сказал Немчанинов.

Селезнев остается игроком «Миная», но на сборы в Турцию с командой не полетел. Ранее форварда, который занимается боксом как любитель, за это уже потроллил Александр Панков.