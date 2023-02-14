Украина. Премьер лига14 февраля 2023, 13:48 | Обновлено 14 февраля 2023, 14:28
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Панков потроллил Селезнева после драки Миная с Шинником
Евгений Селезнев драку пропустил
14 февраля 2023, 13:48 | Обновлено 14 февраля 2023, 14:28
3426
3
Футбольный агент Александр Панков потроллил форварда «Миная» Евгения Селезнева, который не полетел с командой на сборы в Турцию и пропустил драку с игроками российского «Шинника»:
«Лицо «Царя» после информации что «Минай» vs «петушинник» 1:0.
Селя пропустил лучшую вечеринку в своей жизни.
Рекорд не побил, «петушиннику» не вломил», – написал Панков.
Напомним, Селезнев известен своей любовью к занятиям боксом на любительском уровне.
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Комментарии 3
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Сєля зі своєю явно не футбольною антропометрію був би в тій бійці не зайвим.
Да він тільки пузом штовхати може.
😁😃😆🤣
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