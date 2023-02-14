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  4. Панков потроллил Селезнева после драки Миная с Шинником
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 13:48 | Обновлено 14 февраля 2023, 14:28
3426
3

Панков потроллил Селезнева после драки Миная с Шинником

Евгений Селезнев драку пропустил

14 февраля 2023, 13:48 | Обновлено 14 февраля 2023, 14:28
3426
3
Панков потроллил Селезнева после драки Миная с Шинником
Instagram. Александр Панков

Футбольный агент Александр Панков потроллил форварда «Миная» Евгения Селезнева, который не полетел с командой на сборы в Турцию и пропустил драку с игроками российского «Шинника»:

«Лицо «Царя» после информации что «Минай» vs «петушинник» 1:0.

Селя пропустил лучшую вечеринку в своей жизни.

Рекорд не побил, «петушиннику» не вломил», – написал Панков.

Напомним, Селезнев известен своей любовью к занятиям боксом на любительском уровне.

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Минай Шинник Ярославль Евгений Селезнев Александр Панков
Источник Instagram
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Сєля зі своєю явно не футбольною антропометрію був би в тій бійці не зайвим.
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+1
jugulator
Да він тільки пузом штовхати може.
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0
Lev17.
😁😃😆🤣
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0
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