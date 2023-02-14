Панков потроллил Селезнева после драки Миная с Шинником

Футбольный агент Александр Панков потроллил форварда «Миная» Евгения Селезнева, который не полетел с командой на сборы в Турцию и пропустил драку с игроками российского «Шинника»:

«Лицо «Царя» после информации что «Минай» vs «петушинник» 1:0.

Селя пропустил лучшую вечеринку в своей жизни.

Рекорд не побил, «петушиннику» не вломил», – написал Панков.

Напомним, Селезнев известен своей любовью к занятиям боксом на любительском уровне.