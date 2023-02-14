шинник опубликовал официальное заявление по драке с Минаем

Футбольный клуб «шинник» (россия) опубликовал на своем официальном сайте заявление по поводу драки с игроками «Миная» в гостинице в Турции:

«Вечером, 13 февраля на территории отеля «Сигинус», находящегося в городе Белек (Турция), в котором проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды «Минай».

В связи с этим футбольный клуб «шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.

Следует отметить, что бронирование данного отеля, состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы».

Ранее свое заявление по поводу инцидента опубликовал «Минай». По версии украинского клуба, причиной конфликта стало хамское поведение представителя «шинника» в отошении работницы гостиницы и провокационные выкрики в сторону игроков «Миная».