Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. шинник опубликовал официальное заявление по драке с Минаем
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 15:12 | Обновлено 14 февраля 2023, 16:00
2550
4

шинник опубликовал официальное заявление по драке с Минаем

российский клуб изложил свою версию событий

14 февраля 2023, 15:12 | Обновлено 14 февраля 2023, 16:00
2550
4
шинник опубликовал официальное заявление по драке с Минаем

Футбольный клуб «шинник» (россия) опубликовал на своем официальном сайте заявление по поводу драки с игроками «Миная» в гостинице в Турции:

«Вечером, 13 февраля на территории отеля «Сигинус», находящегося в городе Белек (Турция), в котором проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды «Минай».

В связи с этим футбольный клуб «шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.

Следует отметить, что бронирование данного отеля, состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы».

Ранее свое заявление по поводу инцидента опубликовал «Минай». По версии украинского клуба, причиной конфликта стало хамское поведение представителя «шинника» в отошении работницы гостиницы и провокационные выкрики в сторону игроков «Миная».

По теме:
Глава Закарпатской ОГА: «Поздравляю Минай с победой в кулачных боях»
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Лиги конференций Шериф – Партизан пройдет без зрителей
Динамо – Пахтакор. Луческу определил стартовый состав киевлян
Шинник Ярославль Минай учебно-тренировочные сборы российско-украинская война драка скандал
Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 накануне евровесны: сохранили Довбика, но нет глубины состава
Футбол | 14 февраля 2023, 13:07 1
Днепр-1 накануне евровесны: сохранили Довбика, но нет глубины состава
Днепр-1 накануне евровесны: сохранили Довбика, но нет глубины состава

Sport.ua – о подноготной «днепрян» накануне очередной встречи с кипрским АЕК

Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Футбол | 13 февраля 2023, 16:43 31
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки

Врачам чудом удалось спасти Олега Данченко

Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Футбол | 13.02.2023, 16:20
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Фьюри может провести бой с Уайлдером вместо Усика
Бокс | 14.02.2023, 12:21
Фьюри может провести бой с Уайлдером вместо Усика
Фьюри может провести бой с Уайлдером вместо Усика
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Футбол | 14.02.2023, 01:52
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
жест доброй воли и перемещение на более выгодные позиции
Ответить
+1
elPadrino
они даже лекалы не меняют,здесь выскочила команда,чтоб защитить одноклубника,24 февраля ввела войска,чтоб защитить жителей Донбасса. Не хватает только лабораторий
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Alex906
Их бьют не потому что кто-то сказал или заступился .Их бьют потому что ватная мразь терроризирует мир и не дает людям покоя 
Ответить
-1
Alex906
Предлагаем подать заявление в фифа что украинцы это террористы и избили ни в чем не повинных спортсменов россии.Ведь это же преступление против хороших людей .И дайте побольше огласки по всему мира что русских хороших людей вдруг избивают 
Почему ? За что ? 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
13.02.2023, 04:55 1
Футбол
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
14.02.2023, 11:15 6
Футбол
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
12.02.2023, 18:10 14
Баскетбол
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
13.02.2023, 17:25 6
Теннис
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
13.02.2023, 17:20 6
Биатлон
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
12.02.2023, 21:01
Футбол
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
12.02.2023, 17:30 19
Футбол
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
12.02.2023, 21:24 104
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности