Украина. Премьер лига14 февраля 2023, 14:25 |
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«Селя, ты научил?». ЗОЗУЛЯ – о драке Миная с Шинником
Экс-форвард сборной Украины прокомментировал драку
14 февраля 2023, 14:25 |
1325
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Известный украинский форвард Роман Зозуля у себя в Инстаграме прокомментировал нашумевшую драку в гостинице в Турции между игроками «Миная» и российского «Шинника»:
«Селя, ты научил ребят боксу?» – написал Зозуля.
Напомним, Селезнев остается игроком «Миная», но на сборы в Турцию с командой не полетел. Ранее форварда, который занимается боксом как любитель, за это уже потроллил Александр Панков.
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