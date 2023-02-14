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  4. «Селя, ты научил?». ЗОЗУЛЯ – о драке Миная с Шинником
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 14:25 |
1325
1

«Селя, ты научил?». ЗОЗУЛЯ – о драке Миная с Шинником

Экс-форвард сборной Украины прокомментировал драку

14 февраля 2023, 14:25 |
1325
1
«Селя, ты научил?». ЗОЗУЛЯ – о драке Миная с Шинником
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Известный украинский форвард Роман Зозуля у себя в Инстаграме прокомментировал нашумевшую драку в гостинице в Турции между игроками «Миная» и российского «Шинника»:

«Селя, ты научил ребят боксу?» – написал Зозуля.

Напомним, Селезнев остается игроком «Миная», но на сборы в Турцию с командой не полетел. Ранее форварда, который занимается боксом как любитель, за это уже потроллил Александр Панков.

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Роман Зозуля Минай Шинник Ярославль учебно-тренировочные сборы Евгений Селезнев российско-украинская война
Источник Instagram
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Комментарии 1
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Alex906
русские издания пишут что украинские футболисты варвара .у многих игроков шинника переломаны ребра .выбиты челюсти и зубы 
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