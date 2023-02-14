«Селя, ты научил?». ЗОЗУЛЯ – о драке Миная с Шинником

Известный украинский форвард Роман Зозуля у себя в Инстаграме прокомментировал нашумевшую драку в гостинице в Турции между игроками «Миная» и российского «Шинника»:

«Селя, ты научил ребят боксу?» – написал Зозуля.

Напомним, Селезнев остается игроком «Миная», но на сборы в Турцию с командой не полетел. Ранее форварда, который занимается боксом как любитель, за это уже потроллил Александр Панков.