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Лига Европы
Байер
16.02.2023 22:00 - : -
Монако
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Лига Европы
14 февраля 2023, 13:15 | Обновлено 14 февраля 2023, 13:17
74
0

Байер – Монако. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

Поединок состоится 16 февраля в 22:00 по Киеву

14 февраля 2023, 13:15 | Обновлено 14 февраля 2023, 13:17
74
0
Байер – Монако. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

16 февраля на «Бай-Арена» пройдет первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Байер» встретится с «Монако». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Байер

Команда в прошлом сезоне, под руководством Георардо Сеоане, смогла вернуться в квартет лидеров Бундеслиги. Но после блестящего стартового года в Германии у швейцарца не задалось начало нового розыгрыша, и с ним в Леверкузене без сантиментов, довольно быстро, попрощались. Аспиринщиков возглавил Хаби Алонсо, не только легендарный хавбек, но и уже перспективный тренер. С другой стороны, у испанца это первый опыт работы на таком уровне, и получается не все. Хотя прогресс есть, и уже осенью он успел в Лиге чемпионов хотя бы взять 3-е место в группе, что и позволило перебраться в плей-офф Лигу Европы. Стоит отметить, что для этого нужно было опередить такого мощного конкурента, как мадридский Атлетико. Да и зимой Байер смотрелся достаточно симпатично, пусть и не обходилось без осечек.

Монако

Клуб что при Нико Коваче, что при Филиппе Клемана показывает примерно идентичные результаты. При хорвате получилось вернуться на 3-е место. Бельгиец, придя по ходу прошлого сезона, сумел защитить бронзу. Да и сейчас есть неплохие шансы побороться за такие же позиции в Лиге 1. Вот только в Лиге чемпионов дважды кряду были обидные вылеты в квалификации - в 2021-м году от Шахтера, прошлым летом - от ПСВ. После этого французы перебрались в Лигу Европы, где смотрелись успешнее. Они набрали в компании с Црвеной Звездой, Ференцварошем и Трабзонспором 10 очков. Этого вполне хватило для того, чтобы выйти в плей-офф. Вот только туда монегаски вышли со 2-го места, так что придется начинать выступления уже в феврале, со стадии 1/16.

Статистика личных встреч

Клубы пересекались трижды, все время в Лиге чемпионов. В 1997-м и 2014-м годах лучше был Монако - 3 победы и ничья. И только в 2016-м году Байер оказался сильнее: 1-1 на выезде, 3-0 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют немцам, что играют дома. Но с учетом их нестабильности и хорошей формы Монако, стоит ставить на обе забьют с коэффициентом - 1,65 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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